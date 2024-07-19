Подмосковные спасатели помогли женщине с грудничком попасть в квартиру, где закрылась ее трехлетняя дочь

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли женщине с грудничком попасть в квартиру, где закрылась ее дочь в возрасте трех лет. Инцидент произошел в Ступино.

Жительница вернулась домой со своими маленькими детьми в возрасте шести месяцев и трех лет. Когда женщина открыла дверь квартиры, старшая дочь забежала внутрь и закрыла дверь на щеколду изнутри.

Оставшись с грудничком на лестничной площадке, жительница сразу же вызвала спасателей. Прибыв на место, специалисты аккуратно вскрыли дверь, используя специальный инструмент.