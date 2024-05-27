Подмосковные спасатели помогли женщине, упавшей в погреб

Работники 233-й ПСЧ территориального управления №4 ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли женщине, которая упала в погреб. Инцидент произошел в Сергиевом Посаде.

За помощью спасателей обратилась жительница деревни Кузьмино, которая сообщила, что ее пожилая мать упала в погреб глубиной два метра. При падении женщина травмировала ногу и не могла выбраться.

Спасатели оперативно прибыли на место. Сначала к женщине спустились врачи. Они обезболили травмированную ногу и наложили на нее шину. После этого спасатели вытащили жительницу наверх.

На поверхности пострадавшую уложили на носилки и на скорой отвезли в медучреждение. Выяснилось, что при падении женщина сломала левую бедренную кость.