Москва усиливает контроль: столичные полицейские выявили 842 запрета на въезд после рейда

Масштабный рейд, проведенный полицией Северного административного округа Москвы, давно перерос формат рядовой сводки. За сухими цифрами — 338 человек, подлежащих выдворению, 842 запрета на въезд и 35 возбужденных уголовных дел — скрывается холодное подтверждение того, насколько глубоко нелегальная и полулегальная миграция укоренилась в городской инфраструктуре. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Это уже не повод для разовых «шоковых» мер, а сигнал к фундаментальному пересмотру подходов к контролю. География проверок охватила не только улицы и общественные места, но и хостелы, гостиницы и жилые дома — те самые «серые зоны», где процветает теневая занятость и фиктивная регистрация.

Цифры говорят сами за себя: из 1406 составленных административных протоколов подавляющее большинство касается нарушений правил въезда и пребывания, предоставления ложных сведений при постановке на учет и нелегальной работы. Это указывает на существование отлаженной, но незаконной схемы, которая функционирует в обход законодательства. Наиболее тревожным аспектом операции стало выявление серьезного криминального компонента. Возбуждение 35 уголовных дел, в том числе за незаконное пересечение границы и подделку документов, а также задержание троих иностранцев, находившихся в межгосударственном розыске, переводит проблему из плоскости административных нарушений в плоскость прямой угрозы общественной безопасности. Подобные факты наглядно демонстрируют, что отсутствие жесткого внутреннего контроля создает комфортные условия для лиц, скрывающихся от правосудия.

Последствия такого положения дел ощутимы для всех горожан. Теневые хостелы и фиктивные регистрации не только пополняют криминальную среду, но и создают нагрузку на социальную инфраструктуру, снижают уровень безопасности в жилых районах и подрывают доверие к миграционной политике в целом. Полиция сообщает, что проверки продолжатся, и это правильный и своевременный сигнал. Однако бороться только со следствием, проводя периодические рейды, недостаточно. Для реальной безопасности столицы необходимы комплексные превентивные решения: тотальная цифровизация и биометрия для всех въезжающих, жесткая ответственность посредников и работодателей, владельцев «резиновых» хостелов и компаний, использующих нелегальный труд, а также неотвратимость выдворения, работающая как часы, без обхода через фиктивные браки или коррупционные схемы.

Ранее в МВД рассказали о новых масштабах миграционного контроля.