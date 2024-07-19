Подмосковные спасатели в Клину освободили котенка, застрявшего под капотом машины

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли выбраться котенку, который застрял под капотом автомобиля. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, инцидент произошел в пятницу в Клину.

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Она рассказала, что перед поездкой нашла под машиной котенка, вытащила его и отнесла к маме-кошке, жившей во дворе.

После этого женщина еще раз осмотрела автомобиль и села за руль. Однако в дороге она услышала мяуканье — второго котенка. Тогда на место были вызваны спасатели.

Прибывшие на место специалисты обследовали авто и обнаружили котенка в моторном отсеке. Животное залезло в узкое отверстие под двигателем и не могло вылезти. Спасатели сняли колесо машины и вытащили пленника. Жительница выразила специалистам благодарность и отвезла малыша к маме-кошке. Та унесла его в укромное место.