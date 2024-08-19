Подмосковные спасатели в Можайске сняли с дерева кошку и ее хозяйку

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Можайске сняли с дерева кошку, а также ее хозяйку, которая пыталась самостоятельно спустить питомца на землю. Инцидент произошел в деревне Шохово.

Поздно вечером в службу спасения позвонила жительница деревни, которая рассказала, что не может снять с дерева свою кошку. По словам женщины, животное забралось на клен еще утром и не смогло спуститься.

Спасатели оперативно выехали на место. Прибыв по указанному адресу, они обнаружили на дереве не только кошку, но и ее хозяйку. Оказалось, что женщина решила не дожидаться спасателей и забралась на дерево самостоятельно. Однако, как и кошка, спуститься с четырехметровой высоты жительница не смогла.

Спасатели воспользовались штурмовой лестницей и помогли женщине спуститься. Также они аккуратно сняли с дерева кошку.