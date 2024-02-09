Подмосковные спасатели вытащили застрявший в снегу автомобиль скорой помощи

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили застрявшую в снегу карету скорой помощи. Инцидент произошел на дорожном участке в поселке Черусти в Шатуре.

Автомобиль направлялся к пациенту и по дороге застрял в сугробах из-за прошедшего мощного снегопада. Сначала врачи попытались вытащить транспортное средство своими силами, но у них ничего не вышло.

Прибывшие на место спасатели не смогли приблизиться к автомобилю на пожарной автоцистерне. Вытащить машину из снега без использования техники так же не получилось.

В результате один из спасателей, который живет поблизости, пригнал личный трактор. Специалисты закрепили автомобиль скорой медпомощи буксировочным тросом и вытащили ее из сугробов. После этого врачи поспешили к пациенту.