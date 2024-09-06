Подмосковные спасатели вывели из леса в Шатуре заблудившегося грибника

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса в Шатуре заблудившегося грибника, который забрел на болото и не мог найти путь домой. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина в возрасте 32 лет пошел собирать грибы в лес возле 18 поселка. Увлекшись сбором грибов, он заблудился и блуждал по лесу до наступления темноты. При этом грибник попал в болотистую местность.

Около восьми часов вечера мужчина вызвал спасателей. Прибывшие на место специалисты определили радиус поиска с помощью геолокации и начали прочесывать территорию, подавая сигналы. Спустя полтора часа грибник сообщил, что слышит звуковой сигнал.