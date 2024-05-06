Подмосковные спасатели вызволили из запертой машины годовалого ребенка
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вызволили из запертого автомобиля годовалого ребенка. Инцидент произошел в Павловском Посаде, сообщили в пресс-службе ведомства.
За помощью обратилась жительница, которая рассказала, что не может открыть дверь машины, где находится ее маленькая дочь. По словам женщины, она усадила ребенка в детское кресло на переднем сиденье и на минуту закрыла дверь, чтобы обойти автомобиль и сесть за руль. За этот короткий период девочка дотянулась до брелка с ключами в замке зажигания и нажала на кнопку. В результате двери авто закрылись.
Спасатели оперативно прибыли на место и попытались вскрыть дверь или опустить окно. Попытки не увенчались успехом, и тогда специалисты решили аккуратно разбить боковое стекло.
На протяжении всей спасательной операции девочка с интересом наблюдала за действиями специалистов.