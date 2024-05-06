Подмосковные спасатели вызволили из запертой машины годовалого ребенка

За помощью обратилась жительница, которая рассказала, что не может открыть дверь машины, где находится ее маленькая дочь. По словам женщины, она усадила ребенка в детское кресло на переднем сиденье и на минуту закрыла дверь, чтобы обойти автомобиль и сесть за руль. За этот короткий период девочка дотянулась до брелка с ключами в замке зажигания и нажала на кнопку. В результате двери авто закрылись.

Спасатели оперативно прибыли на место и попытались вскрыть дверь или опустить окно. Попытки не увенчались успехом, и тогда специалисты решили аккуратно разбить боковое стекло.

На протяжении всей спасательной операции девочка с интересом наблюдала за действиями специалистов.