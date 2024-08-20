Подмосковные спасатели за сутки вывели из леса трех заблудившихся пенсионерок. Как рассказали в ГКУ МО «Мособлпожспас», случаи произошли в Дмитрове, Сергиевом Посаде и Богородском округе.

Во всех случаях женщины заблудились в чаще во время сбора грибов. В Дмитрове 80-летняя жительница сбилась с пути в лесу вблизи СНТ «Легенда». Спасатели нашли ее, прочесывая местность и работая на отклик.

В Сергиевом Посаде в лесу недалеко от СНТ «Автомобилист» заблудилась женщина в возрасте 76 лет. Поиск был осложнен тем, что пенсионерка плохо разбиралась в картах и мобильных телефонах. Несмотря на это, спустя два часа ее нашли.

В Богородском округе жительница в возрасте 65 лет пошла за грибами в лес рядом с селом Воскресенское. Во время поисков в чаще уже начало темнеть, и спасатели попросили женщину развести костер. Обнаружили ее через два часа. Сначала пенсионерке предложили воду, чтобы она немного восстановила силы, а затем вывели ее из леса.