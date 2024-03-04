Подмосковные специалисты обменялись опытом со школьными лесничествами Коми
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
Ведущий инженер ГКУ МО «Мособллес» Владимир Захаров встретился с руководителями и учащимися школьного лесничества села Пажга Республики Коми и поучаствовал в одном из занятий. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
«Несмотря на географические различия, школьные лесничества Московской области и Республики Коми очень похожи. Залогом успеха здесь также является совместная работа заинтересованных педагогов и неравнодушных специалистов леса. Нам очень важен прямой обмен опытом по организации работы с детьми», - рассказал зампредседателя Комлесхоза, курирующий школьные лесничества, Дмитрий Новиков.
А после в рамках VII республиканской научно-практической конференции «Экологическое образование и просвещение в Республике Коми: опыт и перспективы», организованной Республиканским центром экологического образования, был представлен опыт Подмосковья по организации исследовательской деятельности школьников.
«Обсуждение практики работы обозначило возможности совместных проектов наших педагогов и наставников. Регион также интересен тем, что здесь одну из ведущих ролей в работе со школьниками играет республиканское Общество лесоводов», - добавил Владимир Захаров.