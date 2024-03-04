Подмосковные специалисты обменялись опытом со школьными лесничествами Коми

«Несмотря на географические различия, школьные лесничества Московской области и Республики Коми очень похожи. Залогом успеха здесь также является совместная работа заинтересованных педагогов и неравнодушных специалистов леса. Нам очень важен прямой обмен опытом по организации работы с детьми», - рассказал зампредседателя Комлесхоза, курирующий школьные лесничества, Дмитрий Новиков.