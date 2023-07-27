Подмосковные специалисты передали опыт по реабилитации детей-инвалидов представителям новых регионов

Главы администраций Тельмановского и Новоазовского районов ДНР Наталья Великодная и Василий Овчаров посетили комплексный центр социального обслуживания и реабилитации в Балашихе. Об этом рассказали в Министерстве соцразвития Подмосковья.

Отмечается, что межтерриториальный центр комплексной реабилитации инвалидов «Мироград» стал площадкой для обмена опытом в сфере социального обслуживания. Специалисты соццентра «Балашихинский» во главе с директором, Садиловой Ольгой встретил гостей с караваем и русско-народными песнями, затем провели экскурсию, а также подробно рассказали обо всех тонкостях работы с особенными детьми.

Особое внимание уделили уникальному инновационному оборудованию и реабилитационным методикам специалистов. Гости смогли заглянуть в каждый кабинет, посмотреть, как работают логопеды, дефектологи, психологи, реабилитологи, увидеть, как проходят медицинские процедуры, а также как идет работа с родителями и проходят творческие и досуговые мероприятия для ребят.

«За годы работы учреждения накоплен богатый опыт в сфере реабилитации и социализации детей-инвалидов. Специалисты центра соцобслуживания всегда рады гостям и готовы поделиться знаниями», — дополнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо разговаривать с молодежью на одном языке.