Благодаря усилиям специалистов Фонда капитального ремонта Московской области, под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» готовится вновь распахнуть свои двери для учеников средняя общеобразовательная школа № 34 в Мариуполе. Об этом заявили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подчеркнем, что здание школы, серьезно поврежденное в ходе боевых действий, долгое время не использовалось. Однако после комплексной реконструкции, выполненной строителями, учебное заведение преобразилось.

Остались последние штрихи — благоустроить прилегающую территорию и подключить здание к источнику электроснабжения. Все ремонтно-восстановительные работы проводятся под координацией Минстроя России и Правительства Московской области.

«Восстановление школы № 34 в Мариуполе — это не просто строительный проект. Это вклад в будущее детей и восстановление жизненно важной инфраструктуры региона. Мы рады, что уже в этом учебном году школа вновь наполнится детскими голосами», — отметил глава ведомства Антон Велиховский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что уже почти девятьсот человек, большинство из которых дети, прибыли в Подмосковье из Курской области.