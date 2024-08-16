Подмосковные специалисты помогли капитально отремонтировать Мариупольскую школу к Дню знаний
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Благодаря усилиям специалистов Фонда капитального ремонта Московской области, под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» готовится вновь распахнуть свои двери для учеников средняя общеобразовательная школа № 34 в Мариуполе. Об этом заявили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Подчеркнем, что здание школы, серьезно поврежденное в ходе боевых действий, долгое время не использовалось. Однако после комплексной реконструкции, выполненной строителями, учебное заведение преобразилось.
Остались последние штрихи — благоустроить прилегающую территорию и подключить здание к источнику электроснабжения. Все ремонтно-восстановительные работы проводятся под координацией Минстроя России и Правительства Московской области.
«Восстановление школы № 34 в Мариуполе — это не просто строительный проект. Это вклад в будущее детей и восстановление жизненно важной инфраструктуры региона. Мы рады, что уже в этом учебном году школа вновь наполнится детскими голосами», — отметил глава ведомства Антон Велиховский.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что уже почти девятьсот человек, большинство из которых дети, прибыли в Подмосковье из Курской области.