Подмосковные специалисты продолжают приобретать собственное жилье по программе «Социальная ипотека»

Ученый из городского округа Королев переехал в собственную квартиру в Мытищах благодаря участию в региональное программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что инженер первой категории Глеб Ларин работает в РКК «Энергия» уже почти десять лет. Как уточняет обладатель сертификата, он с детства любил собирать конструкторы, интересовался технической литературой.

«Сейчас увлекает постоянный поиск. Нравится, что голова все время работает, ищешь какие-то лучшие решения», — говорит он.

Предложение принять участие в жилищной программе области оказалось для Глеба очень кстати: ему приходилось снимать жилье. Получив сертификат, Ларин быстро нашел подходящий вариант. Теперь у него небольшая скромная «однушка». Он уже сделал ремонт, завез мебель.