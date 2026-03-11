Подмосковные специалисты станут участниками конференции по ориентированию и мобильности для незрячих

Специалисты из Подмосковья станут участниками первой научно-практической конференции «ТифлОриентир», которая пройдет на территории ВДНХ в Москве в пятницу и субботу, 13 и 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

В рамках него эксперты, в том числе представители Российской школы подготовки собак-проводников ВОС из Купавны и Центра реабилитации слепых ВОС из Волоколамска, смогут поделиться опытом и обсудить актуальные вопросы ориентирования и мобильности для незрячих и слабовидящих граждан. На площадке соберутся более 200 специалистов из Москвы, Московской области и регионов России, включая экспертов по ориентированию и мобильности, преподавателей вузов, представителей спортивных и общественных организаций инвалидов по зрению и не только.

В программу войдут пленарные и секционные заседания, а также мастер-классы. Так, например, в рамках мероприятия Российская школа подготовки собак-проводников ВОС из Купавны (Московская область) проведет практические мастер-классы, посвященные передвижению незрячего человека с собакой-проводником.

Мероприятие организуют фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый взгляд», Федеральный научно-образовательный центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ. Оно призвано содействовать созданию инклюзивной среды и реализации задач государственной программы «Доступная среда».

