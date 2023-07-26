Подмосковные специалисты восстанавливают детсад в поселке Каменск под Мариуполем

Подмосковные специалисты восстанавливают разрушенный боевыми действиями детский сад в поселке Каменск под Мариуполем. Работы проходят под контролем экспертов Управления технадзора капитального ремонта и ФАУ «РосКапСтрой».

Как рассказал глава МинЖКХ Московской области Антон Велиховский, слова которого приводит пресс-служба министерства, строители уже восстановили конструктив здания детсада и смонтировали окна. Сейчас ведется монтаж кровли.

«На завершающем этапе (находятся. — прим. ред.) работы в местах общего пользования, производится шпатлевка стен и перегородок. Электромонтажные работы выполнены наполовину», — уточнил министр.

Восстановленный детсад станет важным элементом инфраструктуры и создаст комфортные условия для развития детей, подчеркнули в областном МинЖКХ.

В ведомстве напомнили, что ремонтно-восстановительные работы в детских образовательных учреждениях проводятся в соответствии со всеми требованиями и нормами безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что специалисты «Мособлгаза» построили и запустили несколько котельных в Донецкой Народной Республике.