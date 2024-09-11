Подмосковные строители помогают восстановить сквер «Строитель» в Донецке

Реконструкция сквера «Строитель» в Калининском районе Донецка проводится силами рабочих из Подмосковья и Москвы благодаря президентскому проекту Российской Федерации «Жилье и городская среда».

Обновленный после реконструкции парк отдыха планируют открыть до конца 2024 года. В администрации Калининского района Донецка отметили, что территория сквера долгое время оставалась заброшенной и не благоустраивалась. Сами жители Калининского района Донецка отмечают, что давно ждут открытия сквера «Строитель».

«В Калининском микрорайоне много семей с детьми. До 2014 года в сквере было многолюдно. Но в годы обстрелов ВСУ появилось много мусора, территория нуждалась в благоустройстве. Мы надеемся, что теперь сквер приведут в порядок: обустроят площадки для спортивных занятий и игр детей», — подчеркнула жительница Донецка Марина Корнейчук.

Ранее в администрации Калининского района Донецка сообщали, что в сквере планируют провести озеленение: уже в текущем сезоне на клумбы высадили 400 кустов роз.