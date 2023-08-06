Подмосковные строители продолжают восстановление жилых домов в Мариуполе

Строители из Подмосковья продолжают восстанавливать разрушенные ВСУ многоквартирные дома в Мариуполе.

Сейчас в двух МКД в микрорайоне Восточный выполнен демонтаж поврежденных плит перекрытий, ведутся работы по сооружению конструктива зданий, сообщила пресс-служба областного министерства жилищно-коммунального хозяйства. Также на стадии завершения работы по установке новых оконных блоков. Проведена замена стояков центрального отопления, заменена система водоснабжения и водоотведения.

В ведомстве утонили, что работы по капремонту данных домов планируют закончить в третьем квартале этого года.

Напомним, специалисты подмосковного Фонда капитального ремонта восстанавливают в Мариуполе свыше пятисот объектов. Речь в том числе идет о школах, детсадах, МФЦ, пунктах временного размещения граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что специалисты «Мособлгаза» построили и запустили в ДНР несколько котельных.