Подмосковные строители восстанавливают памятник в Мариуполе

Строители из Московской области кропотливо восстанавливают монумент азовстальцам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

Памятник сильно пострадал в 2022 году в ходе освобождения Мариуполя от украинских боевиков. Он находится у стен промзоны завода «Азовсталь». Частично монумент был восстановлен к празднику 9 Мая, когда был завершен ремонт табличек с именами погибших воинов.

В разгаре новый цикл работ. В частности, закончена подготовка фундамента, на котором будут установлены фигуры солдата, матроса и рабочего. Строители взяли на себя обязательство — к дню освобождении Донбасса 8 сентября доложить о завершении первого этапа реконструкции.

В Мариуполе, напомним, за подмосковными организациями закреплено более 500 объектов, нуждающихся в капитальном ремонте.

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