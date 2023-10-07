Подмосковные студенты посетили выставку «Право выбора» в Государственном историческом музее
Фото: [Мособлизбирком]
Студенты Красногорского колледжа посетили выставку «Право выбора» в Государственном историческом музее. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.
Отмечается, что посмотреть данную уникальную экспозицию будет полезно всем, кто интересуется российской историей, в том числе — историей избирательного права.
«С большим интересом посетила выставку. Особое внимание обратила на то, как эволюционировали способы голосования: от выражения воли громким возгласом до использования уже знакомых избирательных бюллетеней», — отметила одна из студенток третьего курса Елизавета Малежик.
Выставка «Право выбора. Краткая история российского народовластия» будет работать до конца октября.
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