Подмосковные студенты познакомились с деятельностью психологической службы УИС

Сотрудники ГУФСИН познакомили подмосковных студентов с деятельностью психологической службы уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Московской области.

Личный состав психологической лаборатории исправительной колонии № 6 провел встречу с учащимися выпускного курса социально-психологического факультета Государственного социально-гуманитарного университета из Коломны. Участникам рассказали о преимуществах службы в уголовно-исполнительной системе, льготах и материальном стимулировании сотрудников и не только. Кроме того, студенты могли задать свои вопросы по теме и получить информационные буклеты.

В ведомстве добавили, что три выпускника данного факультета уже проходят службу в областных исправительных учреждениях.

