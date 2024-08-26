Подмосковные студенты вошли в тройку лучших на Всероссийском конкурсе Движения Первых
Фото: [Пресс-служба Министерства образования Московской области]
Студенты Павлово-Посадского техникума заняли почетное 2 место во Всероссийском конкурсе первичных отделений Движения Первых, в котором продемонстрировали высокий уровень подготовки и энтузиазма. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.
Отмечается, что всего в конкурсе участвовали более 13 тысяч «Первичек», свыше 120 000 участников из 85 регионов России. По условиям конкурса команды выполняли задания, направленные на укрепление коллектива, совершенствование компетенций, развитие самоуправления и вовлечение партнеров в социально значимые проекты.
В ведомстве подчеркнули, что победа команды студентов в конкурсе стала символом упорства, целеустремленности и веры в свои силы. Данное достижение не только подчеркивает высокий уровень образования в Павлово-Посадском техникуме, но и служит вдохновением для будущих поколений студентов.
«Конкурс первичных отделений Движения Первых — это важный этап студенческого самоуправления, возможность быть самостоятельнее. Мы готовы менять мир к лучшему, и уверены, что впереди нас ждет еще много ярких побед и свершений» — сказал Артем Пьянков, председатель первичного отделения Движение Первых техникума.