Подмосковные студенты вышли в полуфинал Международной премии

Команда студентов Красногорского колледжа вышла в полуфинал Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства образования.

Отмечается, что команда студентов Волоколамского филиала колледжа под руководством директора филиала Натальи Вязовской представила на конкурс свой проект «Ты + Я = Россия!». Коллектив готовил проект в категории «Волонтеры» в номинации «МЫВМЕСТЕ — Россия».

Известно, что полуфинал премии, на котором участники смогут защитить свой проект и пройти обучение, пройдет в рамках окружного форума добровольцев #МЫВМЕСТЕ для ЦФО в Рязани в начале сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы региона пойдет рекордное количество первоклассников — 120 тысяч.