Подмосковные студотрядовцы рассказали о своей работе в Мариуполе

Студотрядовцы из Подмосковья рассказали о работе в Донецкой Народной Республике. Строительный отряд «Спутник» отправился в Мариуполь для благоустройства территорий и восстановления жилого фонда в конце июля, сообщила пресс-служба областного министерства информационных и социальных коммуникаций.

Как подчеркнула глава ведомства Екатерина Швелидзе, студенты из Подмосковья трудятся не только в ДНР, они работают по всей стране, в том числе в Краснодарском крае и Крыму, а также в ЯНАО.

«Двое ребят из Московской области в этом году проводят свой трудовой сезон на новых территориях. Совместно со студенческими отрядами ДНР молодые люди демонтируют обломки и ветхие части здания, участвуют в восстановлении жилого комплекса», — рассказала министр.

Один из участников восстановительных работ в Мариуполе — студент Колледжа космического машиностроения и технологий Артем Коньков — рассказал, что уже работал в ДНР в прошлом году. В частности, занимался восстановлением мемориала «Саур-могила». Сейчас студент работает в арматурном цеху и создает балконные решетки.

Глава студенческих отрядов Подмосковья Павел Ковалев, в свою очередь, отметил, что студенты из региона нашли себя в помощи другим людям. Для каждого из них поездка в Мариуполь является не просто работой, а вкладом в будущее России.

Фото: [ пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций МО ]

Движение студенческих отрядов в Подмосковье начало свою работу в 2020 году и сейчас уже насчитывает свыше трех тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область направила в новые регионы страны 7,5 тонн канцелярии в рамках акции «Доброе дело».