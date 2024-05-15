Подмосковные супружеские пары уже более 28 тысяч раз получили единовременную выплату в честь юбилея

Супружеские пары из Подмосковья, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет, могут оформить единовременную выплату на региональном портале госуслуг. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационной технологии и связи Московской области.

Отмечается, что единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни назначается одному из супругов. Размер пособия в зависимости от юбилея составляет от пяти тысяч до девяти тысяч рублей.

При этом подать заявку могут как сами супруги, так и их представители в течение года с даты юбилея. К последующим юбилеям выплаты будут назначать в беззаявительном порядке. Выплата не зависит от уровня дохода семьи. Деньги поступят по указанным в заявлении реквизитам.

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