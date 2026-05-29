Подмосковные таксисты рассказали о реальных заработках после реформы отрасли

Таксисты Московской области рассказали, сколько им удается зарабатывать после ужесточения требований к лицензиям, страховкам и медосмотрам. REGIONS выяснил, что сфера остается доходной, но легких денег здесь становится все меньше.

Водитель из Химок Сергей Морозов (имя изменено) трудится в такси шестой год. По его словам, при полной занятости можно получать достойные деньги, однако расходы заметно выросли. Он пояснил, что после последних изменений увеличились траты на оформление документов и содержание автомобиля, а страховки серьезно подорожали. Многие, по его наблюдениям, ошибочно полагают, что водитель забирает всю выручку себе, хотя на деле расходов очень много. При графике пять-шесть дней в неделю по 10–12 часов месячная выручка может составлять 170–190 тысяч рублей, но чистыми после всех вычетов остается примерно 95–120 тысяч.

«Раньше люди шли в такси как на быстрый заработок. Сейчас это уже полноценная тяжелая работа», — рассказал водитель из Балашихи Андрей Лебедев (имя изменено), работающий в тарифе «Комфорт».

Он добавил, что ближе к Москве еще можно хорошо зарабатывать, особенно вечером, ночью и в плохую погоду — в удачные дни выручка достигает 8–10 тысяч рублей, хотя случаются и слабые смены. По словам Лебедева, многие коллеги стали покидать профессию из-за роста нагрузки и удорожания автомобилей, особенно те, кто арендует машину.

Эксперты рынка подтверждают: часть таксистов действительно ушла из отрасли, из-за чего спрос на поездки остается высоким, а нехватка водителей периодически подстегивает рост цен.