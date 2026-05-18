Подмосковные участники проекта «Флагманы образования» представят воспитательные события в командном конкурсе

Участники дистанционного этапа командного конкурса проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Подмосковья объединятся в команды, разработают концепцию воспитательного события и пройдут обновленную оценку компетенций. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В команду войдут пять человек, они смогут выбрать тематическое направление: служение Отечеству, созидательный труд, историческая память, преемственность поколений, единство народов России. Участниками смогут стать педагоги, классные руководители, советники директоров по воспитанию, заместители руководителей, наставники и другие специалисты, которые занимаются воспитательной и просветительской деятельностью.

«Образовательный результат сегодня рождается не в одиночку, а в команде. Именно совместная работа педагогов, руководителей, наставников и родителей позволяет создать по-настоящему глубокое воспитательное событие», – рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

Подмосковные команды подготовят концепцию воспитательного события для реализации в образовательной среде, оценка проектов завершится 3 сентября. После этого будут определены не более 600 команд-полуфиналистов конкурса со всей страны, их ждет онлайн-конференция для команд-полуфиналистов. Там они представят к защите свои проекты перед экспертами конкурса.

В шестом сезоне организаторы обновили форматы оценки компетенций, в частности: тест на критическое мышление, оценку коммуникативной грамотности, мотиваторов и демотиваторов, а также опросник эмоционального кода. В этом году также появились новые параметры диагностики. Среди них – комплексный тест на анализ информации, тест по русскому языку и диагностика жизнестойкости для руководителей и специалистов.

Проект реализуют в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи. Зарегистрироваться для участия в нем можно на сайте.

