Подмосковные участники СВО и их семьи могут узнать все доступные меры поддержки на регпортале

Информационный раздел «Участникам СВО и их семьям» находится на главной странице портала госуслуг Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи Подмосковья.

Отмечается, что в данном разделе собрана актуальная информация о предоставляемых мерах поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Каждая жизненная ситуация рассмотрена в отдельном подразделе, где можно узнать о предусмотренных льготах и способах их оформления.

Кроме того, на странице собрана информация о работе Госфонда «Защитники Отечества», Центра социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки», муниципальных центров помощи и военных комиссариатов Московской области. Также там можно найти и установить чат-бот «Мы рядом».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.