Подмосковные ученики и студенты посетили открытие кино-лектория на форуме-выставке «Россия»

Порядка ста обучающихся школ и учреждений СПО Подмосковья вместе со своими советниками и преподавателями посетили открытие кино-лектория на Форуме-выставке «Россия», работающую на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования.

Главным событием стал просмотр фильма «Артек: большое путешествие». Фильм рассказывает о семейный ценностях, о детях и взрослых. Одним из важных гостей на мероприятии был Армен Ананикян — режиссер и сценарист фильма «Артек: большое путешествие». Он рассказал интересные и полезные сведения о процессе съемок, поделился своими собственными впечатлениями о фильме и заверил зрителей, что вторая часть фильма будет выпущена в 2024 году.

Во время мероприятия дети задавали режиссеру множество вопросов, проявляя огромный интерес и энтузиазм к фильму и его создателям. Было ясно, что просмотр фильма оставил яркие и глубокие эмоции у всех присутствующих, и ни один зритель не остался равнодушным после просмотра.