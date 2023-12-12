Подмосковные ученики и студенты посетили открытие кино-лектория на форуме-выставке «Россия»
Фото: [Пресс-служба Министерства образования МО]
Порядка ста обучающихся школ и учреждений СПО Подмосковья вместе со своими советниками и преподавателями посетили открытие кино-лектория на Форуме-выставке «Россия», работающую на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования.
Главным событием стал просмотр фильма «Артек: большое путешествие». Фильм рассказывает о семейный ценностях, о детях и взрослых. Одним из важных гостей на мероприятии был Армен Ананикян — режиссер и сценарист фильма «Артек: большое путешествие». Он рассказал интересные и полезные сведения о процессе съемок, поделился своими собственными впечатлениями о фильме и заверил зрителей, что вторая часть фильма будет выпущена в 2024 году.
Во время мероприятия дети задавали режиссеру множество вопросов, проявляя огромный интерес и энтузиазм к фильму и его создателям. Было ясно, что просмотр фильма оставил яркие и глубокие эмоции у всех присутствующих, и ни один зритель не остался равнодушным после просмотра.
«Посещение открытия кино-лектория на Форуме-выставке Россия на ВДНХ оказало глубокое влияние на обучающихся. Хочется надеяться, что подобные мероприятия будут проводиться и в будущем, чтобы дети могли получить не только академические знания, но и моральные ценности, которые помогут им стать лучшими людьми», — добавили в пресс-службе ведомства.