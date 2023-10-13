Подмосковные ученики смогут принять участие вог Всероссийской акции «Посвящение учителям»

Уже на следующей неделе стартует Всероссийская акция «Посвящение учителям», приуроченная к Году педагога и наставника. Всех школьников Московской области приглашают принять в ней участие. Об этом рассказали в региональном Министерстве образования.

-Так, для участия в конкурсе необходимо подготовить совместную творческую работу с учителем в одном из двух направлений: поэзия (записать совместный видеоролик, прочитав любимое стихотворение) или музыка (записать совместный видеоролик со своим педагогом, исполнив инструментальное или вокальное музыкальное произведение).

Запись необходимо будет в течение недели опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице или странице учреждения культуры/образования. В тексте поста указать регион, номинацию (поэзия или музыка), фамилию, имя и хештег #учителькдш. Обязательное условие — открытая страница с возможностью обратной связи.

Ожидается, что члены жюри выберут тридцать наиболее интересных работ в обеих номинациях. Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Ранее в этом месяце губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии награждения лучших педагогов поблагодарил учителей и воспитателей области за труд.