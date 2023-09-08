Подмосковные УИК воспользовались возможностью оперативно выйти на прямую связь с Мособлизбиркомом

Подмосковные участковые избирательные комиссии воспользовались возможностью оперативно выйти на прямую связь с Избиркомом региона. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.

В этом году в Подмосковье впервые все избирательные участки оснащены веб-камерами для оперативной связи Избирательной комиссии региона с УИК и совместного решения спорных ситуаций.

Первое включение прошло в пятницу – связались Мособлизбирком, ТИК Пушкино и УИК №2425. Участники обсудили ход действий по решению вопроса о предполагаемом «вбросе» бюллетеней на одном из участков.