Подмосковные ветераны-льготники вместо бесплатного проезда вправе получить компенсацию

Граждане льготных категорий вправе отказаться от бесплатного проезда в общественном транспорте и пригородных электричках и получить соответствующую компенсацию.

В Министерстве социального развития Московской области напоминают, что вопросы по этой теме необходимо решить до 1 октября 2023 года. Тем, кто имеет региональную льготную категорию, и намерен продолжать ездить бесплатно, отказ от компенсации продлевается автоматически.

По сообщению ведомства, подмосковные ветераны весьма активно пользуются правом на денежную компенсацию. Так, в Щелкове, Фрязине, Лосино-Петровском таких насчитывается около 5,5 тысяч человек.

Оформить заявление на отказ от бесплатного проезда и получение компенсации можно на региональном портале государственных услуг.

Ранее сообщалось, что врачи в подмосковном Раменском спасли раненого в шею мужчину.