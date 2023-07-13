В подмосковном Раменском врачи спасли раненого в шею мужчину

Медики Раменской областной больницы, благодаря слаженным действиям, спасли от смерти мужчину с порезами горла.

Пациент пребывал без сознания. Раны, оказалось, были нанесены «розочкой» от разбитой бутылки. Бригада дежурных врачей быстро нашла верное решение по операции. Для спасения жизни в ходе двухчасовой работы потребовалось перелить 1,5 литра крови.

В настоящее время пациент выписан из больницы и лечится амбулаторно.

Ранее сообщалось, что подмосковном Одинцове проходит выставка 90-летней художницы.