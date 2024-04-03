Подмосковные ветеринары напомнили об опасности укусов клещей для домашних животных
Фото: [Владислав Мурашов]
Ветеринар волоколамской клиники «Зоовита» Олег Ржепишевский напомнил, какую опасность несут клещи для домашних животных. Ранее в области начался сезон активности этих членистоногих.
«Клещи сами по себе не опасны. Опасны инфекции, которые они переносят. Что касается животных, это пироплазмоз, или бабезиоз», - рассказал специалист.
Для защиты питомцев следует использовать специальные ветеринарные капли или таблетки. Также в продаже можно найти ошейники, отпугивающие этих членистоногих.
Некоторые инфекции, которые переносят клещи, могут быть опасны и для человека. Это клещевой энцефалит и боррелиоз.
Чтобы обезопасить себя на природе, следует носить защитную одежду, плотную обувь, головные уборы, а также пользоваться репеллентами.