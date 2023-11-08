Подмосковные ветеринары проводят «Уроки доброты»

Специалисты Госветслужбы Подмосковья проводят для детей «Уроки доброты». Мероприятия проходят во всех ветклиниках региона, сообщили в Минсельхозпроде области.

«Уроки организовывают по заявкам учебных учреждений», - отметил глава ведомства Владислав Мурашов.

В ходе уроков детям рассказывают о важности ответственного отношения к животным, учат ухаживать за ними, показывают ветеринарное оборудование и процесс лечения пациентов. Кроме того, ребятам объясняют, как правильно вести себя при встрече с бездомной собакой.

Занятия проходят в игровой форме. Также детям демонстрируют тематические видеоролики. На мягких игрушка ребята учатся ставить уколы и накладывать повязки.

Мероприятия проходят в рамках проекта «Юный ветеринар».