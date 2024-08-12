Подмосковные волонтеры доставили гуманитарную помощь в ПВР для беженцев в Курской области

Участники движения «Волонтеры Подмосковья» доставили гуманитарный груз в центр помощи Курской области. Это продукты питания, обувь, одежда, средства личной гигиены.

Пункт выдачи гумпомощи был организован в областном дворце молодежи Курска. По словам активиста регионального «Движения Первых» в Курске Дмитрия Ганина, также помощь будет распределена между пунктами временного размещения, где находятся эвакуированные жители.

«Вместе с группой ребят «Движения Первых» доставляем бесплатно одежду, обувь, детское питание, медикаменты, предметы первой необходимости в пункты временного размещения, устраиваем для детей мероприятия, чтобы хоть как-то отвлечь их в непростой ситуации», - рассказал Ганин.

Также во дворце молодежи бесплатно проводятся психологические консультации.

В общей сложности в Курской области было открыто двадцать четыре пункта временного размещения.

Специальный сбор гуманитарной помощи «Курск, мы с тобой!» объявили в Подмосковье 7 августа в рамках проекта «Доброе дело».