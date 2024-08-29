Подмосковные волонтеры отправили фуру гуманитарной помощи в ДНР

Участники движения «Волонтеры Подмосковья» в рамках акции «Доброе дело» отправили очередную партию гуманитарного груза в ДНР. Рейс стал уже 151-м, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Фура повезла канцтовары, продукты, лекарства, средства личной гигиены, бытовую технику. Общий вес груза составляет двадцать тонн.

В рамках подготовки к школе также прошел специальный сбор «Доброе дело нашим школьникам». Его цель — помочь детям в ДНР и Курской области подготовиться к школе.

«Вот уже третий год мы объявляем специальный сбор для учащихся из ДНР, в этом году, конечно, не могли не помочь и Курской области. Надеемся, дети и их родители будут рады новым канцелярским принадлежностям», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В рамках акции было собрано около десяти тонн канцтоваров. Фура в Курскую область отправится следующим рейсом проекта «Доброе дело».