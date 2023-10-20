Подмосковные волонтеры поучаствовали во II Национальном Форуме «Здоровье и безопасность детей»

В минувшую среду состоялся второй Национальный Форум «Здоровье и безопасность детей», ключевой темой которого стало обеспечение здоровья и безопасности подрастающего поколения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.

Депутат Государственной Думы и генеральный директор АНО «Волонтеры Подмосковья» Александр Толмачев принял участие в работе секции, посвященной поддержке разных категорий населения, в том числе детей, в период проведения специальной военной операции. Он рассказал о работе регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Как отметил депутат Госдумы, организация оказывает адресную помощь пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным семьям.

«Волонтеры обрабатывают заявки, которые поступают к нам, и оперативно реагируют на самые разные просьбы о помощи: от доставки продуктов и лекарств до ремонта жилья и колки дров», — подчеркнул парламентарий.

Направления работы активистов движения «Волонтеров Подмосковья» самые разнообразные, они охватывают все сферы жизни региона — помимо адресной помощи жителям, добровольцы реализовывают экологические проекты, организовывают патриотические акции, помогают в проведении крупных федеральных мероприятий на территории Подмосковья. Александр Толмачев обратил внимание слушателей на большую роль Правительства Московской области и, в частности, Министерства информации и социальных коммуникаций Московской области в работе «Волонтеров».

«Сейчас на платформе движения зарегистрированы уже более 40 тысяч человек. Приятно видеть, как совсем молодые ребята включаются в большую и серьезную работу, помогают в развитии региона. Сейчас, конечно, особое внимание уделяется поддержке наших военнослужащих, отдающих свой долг в зоне проведения СВО», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Фото: [ Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО ] Фото: [ Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО ] Фото: [ Пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО ]

Отмечается, что на сегодняшний день из Подмосковья в зону СВО отправили 131 рейс — это почти пять тысяч тонн полезного груза. По словам депутата Толмачева, к «Волонтерам Подмосковья» часто приходят запросы из конкретных подразделений — бойцы отмечают, что сети, спальные мешки, термобелье, которые шьют и плетут добровольцы, даже лучшего качества, чем покупные. Постоянная помощь оказывается и семьям бойцов.

Ранее в эфире телеканала «России 24»губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.