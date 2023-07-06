Подмосковные волонтеры в Подольске поборолись за звание самой доброй и умной команды

Подмосковные волонтеры поборолись за звание самой доброй и умной команды. В Подольске прошло мероприятие для членов движения «Волонтеры Подмосковья» – «Самый умный, самый добрый квиз».

Организатором мероприятия выступило областное Министерство информационных и социальных коммуникаций. В нем приняли участие волонтеры из семи муниципалитетов – Подольска, Серпухова, Ступино, Долгопрудного, Чехова, Домодедово и Ленинского.

В рамках мероприятия выступил эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи Александр Максимов. Он рассказал, как волонтеры могут профинансировать свои идеи и мероприятия грантовыми средствами.

По словам главы министерства Екатерины Швелидзе, аналогичные волонтерские дни ранее прошли в Люберцах и Жуковском. В общей сложности в них приняли участие свыше 320 человек.

«Еще у нас запланировано шесть образовательных семинаров, семь круглых столов, семь окружных квизов и одна финальная областная интеллектуальная игра, на которой соберутся победители предыдущих этапов, чтобы побороться за звание самых добрых и самых умных», - добавила министр.

Следующие образовательные встречи, круглые столы и игры пройдут в Рузе, Наро-Фоминске и Зарайске.