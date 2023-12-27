Подмосковные врачи дали советы по питанию во время отдыха в жарких странах

Новогодние каникулы многие граждане проводят в жарких странах, однако во время отдыха нужно соблюдать некоторые правила, чтобы организм адаптировался к изменившейся среде, рассказали в интервью РИА Новости врачи.

Как отметила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской КБ Минздрава Московской области Зарема Тен, в первые три дня в жарких странах не следует дегустировать новые блюда, особенно экзотические.

«Надо сначала дать организму отдохнуть, привыкнуть, адаптироваться, а потом уже как бы пытаться начинать прием разнообразных блюд в соответствии с территорией, <…>. То есть не так, что ты приехала и в первый же день в Таиланде попробовала земляных червей», — указала специалист.

Заведующий детской поликлиникой ГБУЗ Московской области «Видновская КБ» Рамил Шахвеледов, в свою очередь, напомнил, что перед поездкой на отдых необходимо взять с собой не только аптечку первой помощи, но и другие основные лекарства, в том числе обезболивающие и антигистаминные.

Также педиатр призвал использовать в жарких странах солнцезащитный крем с высоким фактором защиты, носить одежду с длинными рукавами и регулярно пить бутилированную воду.

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