Подмосковные врачи напомнили, как важно контролировать артериальное давление
Фото: [Дзержинская больница]
Заведующая отделением медицинской профилактики Дзержинской больницы Валерия Пехотная напомнила жителям, почему важно держать на контроле и регулярно измерять артериальное давление. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
По словам врача, артериальное давление является одним из ключевых показателей состояния организма. Даже незначительные отклонения от нормы могут привести к серьезным последствиям.
Если уровень давления превышает 140/90 мм рт.ст., это говорит о гипертонии. Симптомами гипертензии могут быть головные боли, быстрая утомляемость, возбудимость, плохой сон, носовые кровотечения.
«Поэтому тонометр — это тот прибор, который должен быть в каждой семье. Помните, что регулярное обращение к врачу и контроль артериального давления позволит вовремя выявить артериальную гипертонию», - подчеркнули в министерстве.