Подмосковные врачи напомнили, как важно контролировать артериальное давление

Заведующая отделением медицинской профилактики Дзержинской больницы Валерия Пехотная напомнила жителям, почему важно держать на контроле и регулярно измерять артериальное давление. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам врача, артериальное давление является одним из ключевых показателей состояния организма. Даже незначительные отклонения от нормы могут привести к серьезным последствиям.

Если уровень давления превышает 140/90 мм рт.ст., это говорит о гипертонии. Симптомами гипертензии могут быть головные боли, быстрая утомляемость, возбудимость, плохой сон, носовые кровотечения.