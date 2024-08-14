Подмосковные врачи напомнили о ревакцинации детей перед школой

В НИКИ детства напомнили родителям о необходимости ревакцинировать детей перед началом учебного года. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В возрасте шести лет все дети должны пройти ревакцинацию против кори, краснухи, паротита, а также поставить повторную прививку от полиомиелита. В возрасте семи лет проводится ревакцинация от коклюша, дифтерии и столбняка.

В школе новые прививки детям уже не ставят, проводя только ревакцинацию. Это необходимо для того, чтобы в организме ребенка сохранился иммунитет к тому или иному заболеванию: в случае отсутствия повторной прививки он угасает. К примеру, поствакцинальный иммунитет к коклюшу угасает в течение пяти-шести лет после последней прививки.

Таким образом, без повторной прививки ребенок может заболеть. При этом риск возрастает у первоклассников, так как ребенок, попадая в новую среду, испытывает высокую нагрузку и стресс, а это ослабляет иммунитет.