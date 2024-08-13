Подмосковные врачи напомнили о важности физической активности

Терапевт Можайской больницы Анастасия Малина напомнила жителям Подмосковья о важности физической активности для здоровья. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам медика, утром регулярно следует делать зарядку. Все упражнения нужно выполнять в комфортном режиме.

Чтобы добавить в жизнь больше активности, можно подниматься в доме не на лифте, а пешком по лестнице. При использовании общественного транспорта можно выйти на одну остановку раньше, при использовании автомобиля — припарковать его подальше от места работы.

В случае сидячей работы обязательно нужно делать перерыв в конце каждого часа для разминки.

«И помните: заниматься хоть какой-нибудь физической активностью лучше, чем вообще ничего не делать», — подчеркнула врач.

Согласно научным исследованиям, в неделю необходимы как минимум 150–300 минут умеренной физической активности или 75–150 минут интенсивной.