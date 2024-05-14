Подмосковные врачи напомнили о важности контроля артериального давления

Терапевт Дзержинской больницы Ольга Пашина рассказала, почему важно держать на контроле артериальное давление. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Артериальная гипертензия является одной из самых частых патологий сердечно-сосудистой системы. Это заболевание диагностировано у 40% жителей России. Контроль артериального давления позволит избежать развития серьезных осложнений, в том числе инфаркта, инсульта, сосудистой деменции, ретинопатии или внезапной смерти.

По словам врача, важно привести в норму работу ЦНС, соблюдая режим сна и отдыха. Также стоит минимизировать воздействие стресса на организм. Если стрессовые ситуации продолжаются длительное время, повышение артериального давления может стать хроническим.

В борьбе со стрессом могут помочь различные психологические методики, к примеру, дыхательные упражнения. Кроме того, полезно гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, правильно питаться.

Следует отказаться от курения и спиртного, держать на контроле массу тела и уровень холестерина. Помимо этого, рекомендуется ограничить употребление соли до пяти граммов в сутки.