Подмосковные врачи напомнили о важности вакцинации ребенка против туберкулеза в роддоме. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Новорожденным ставят прививку БЦЖ на 3-7 день жизни. Она снижает риск развития тяжелых форм туберкулеза. Несмотря на то, что вакцина не предотвращает первичное заражение, она защищает от серьезных последствий инфицирования. Чтобы поддерживать защиту организма, рекомендуется ревакцинировать ребенка в возрасте 7 и 14 лет.

«Отказ от вакцинации БЦЖ может иметь серьезные последствия для здоровья детей и общества в целом. Без своевременной диагностики и вакцинации БЦЖ распространение туберкулеза среди детей становится труднее контролировать», - отметил главврач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

По его словам, массовый отказ населения от вакцинации против опасных заболеваний может привести к возвращению эпидемий.