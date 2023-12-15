Подмосковные врачи помогли мальчику, сломавшему бедро после катания на «ватрушке»

Специалисты Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы помогли мальчику, который сломал бедро в результате неудачного катания на «ватрушке».

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, 14-летнему ребенку потребовалась операция. Врачи сопоставили отломки костей и зафиксировали их титановыми пластинами. Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно. Его ждет длительная реабилитация, а затем вторая операция по удалению пластин.

По словам главврача учреждения Александра Григорьева, недавно в больнице провели операцию 13-летнему ребенку, который так же в результате неудачного катания сломал плечо.

«К сожалению, с началом зимы такие пациенты поступают к нам все чаще», - отметил специалист.

«Ватрушки» или тюбинги могут казаться безопасными, но это не так. Они могут развивать большую скорость, но управлять ими очень сложно. Все это может привести к серьезным травмам.