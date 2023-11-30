Подмосковные врачи помогли ребенку с хронической болью в ноге

Специалисты МОДКТОБ помогли ребенку, который на протяжении года страдал от боли в ноге и периодической хромоты. Об этом рассказали в подмосковном Минздраве.

В консультативно-диагностической поликлинике обследовали маленького пациента и приняли решение об артроскопическом лечении голеностопного сустава.

«В результате рассекающего остеохондрита таранной кости, небольшие участки хряща были отделены от прилежащей кости со смещением в полость сустава. Мы удалили свободные костные фрагменты, выполнили абразивную хондропластику, благодаря чему организм самостоятельно восстановит структуру хряща», - рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 МОДКТОБ Сергей Катин.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Ребенка уже выписали на амбулаторное лечение. Теперь его ждет реабилитация.