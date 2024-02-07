Подмосковные врачи предупредили о негативном влиянии курения на состояние зубов

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин напомнил о негативном влиянии курения на состояние зубов и слизистой полости рта.

По словам врача, курильщики чаще страдают от заболеваний десен и ротовой полости, кариеса и повышения чувствительности зубов.

Холдин подчеркнул, что проблемы с деснами являются одной из наиболее распространенных причин преждевременной потери зубов. Более того, впоследствии возникает риск развития онкозаболеваний полости рта.

При курении электронных сигарет на слизистую рта негативно влияют токсины и никотин. В результате слизистая раздражается, во рту возникают сухость и воспаление.