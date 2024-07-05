Подмосковные врачи предупредили о риске заражения церкариозом при купании в стоячих водоемах

Инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба рассказала, как обезопасить себя и ребенка от заражения церкариозом при купании в стоячих водоемах. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Церкариоз также известен как «зуд купальщика». Его вызывают паразиты церкарии — это личинки плоских червей, обитающих на водоплавающих птицах. Заразиться можно через контакт с зараженной водой. Риск выше всего в водоемах, густо заросших водорослями, с грязной стоячей водой.

Чтобы избежать заражения, лучше выбирать для купания водоемы без водорослей глубиной более метра, с чистой водой и песчаным дном. Купаться нужно подальше от скопления уток и моллюсков.

Перед тем, как зайти в воду, лучше нанести на кожу репелленты на вазелиновой основе или питательные крема и масла. После купания нужно тщательно промыть кожу чистой водой с мылом или растереться жестким полотенцем.

Симптомы заражения довольно неприятны. Это зуд и сыпь, которые появляются в первые 30-40 минут. Спустя несколько часов на коже появляются красные пятна, которые могут превратиться в волдыри. Также может повыситься температура тела, появиться кашель и головокружение. Обычно зуд проходит через неделю-полторы.

Лечение церкариоза направлено на снятие симптомов. Для этого используются различные мази и лосьоны для кожи.