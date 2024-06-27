Подмосковные врачи-психиатры теперь могут принять участие в программе «Земля врачам»

В Подмосковье расширили перечень специальностей и городских округов по программе «Земля врачам». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В этом году перечень специальностей по программе «Земля врачам» расширили до 39, включив в нее врачей-психиатров, также в программу вошел городской округ Кашира. Всего же с начала реализации программы земельные участки получили более двух тысяч человек.

Глава ведомства Алексей Сапанюк подчеркнул, что важно поддерживать наших медицинских специалистов. Для этого в регионе действует большой комплекс мер соцподдержки для медицинских специалистов, в том числе компенсация аренды жилья, соципотека, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и другие.

Напоминаем, что получить земельные участки могут врачи Подмосковья, которые работают по основному месту работы в областном учреждении здравоохранения, имеют стаж не менее 3-х лет по одному из 39 видов специальностей в 32 муниципалитетах региона.

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