Губернатор Воробьев: стены Детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске украсят персонажи «Союзмультфильма»

Стены Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске, который откроется летом 2024 года, украсят персонажи «Союзмультфильма». Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с председателем Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлианой Слащевой и поблагодарил его за согласие принять участие в проекте на полях ПМЭФ.

«Планируем уже скоро открыть наш госпиталь, остались последние штрихи. Создать уют и хорошее настроение поможет «Союзмультфильм», команда которого займется дизайном. Очень рад, что Юлиана Юрьевна поддержала нашу идею. Уверен, что задумка понравится и ребятам, и родителям, и врачам — осталось воплотить все в жизнь», — сказал губернатор.

Центр будут украшать герои мультфильмов «Простоквашино», «Ну, погоди! Каникулы», «Оранжевая корова», «Умка». Слащева отметила, что киностудия всегда готова принять участие в больших социальных проектах, особенно если они связаны с детьми, поэтому сразу откликнулась на предложение Правительства Московской области.

Будущий центр является флагманским проектом в развитии детского здравоохранения региона, его поддержал президент России Владимир Путин. Медицинскую помощь там смогут получать около 15 тысяч детей в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.